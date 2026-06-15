Petra Marčinko u Berlinu upisala prvu pobjedu na travi u karijeri

Hrvatska teniska reprezentativka Petra Marčinko (WTA - 52.) završila je u ponedjeljak još u subotu započeti dvoboj prvog kola kvalifikacija za WTA 500 turnir u Berlinu, u kojem je svladala Japanku Aoi Ito (WTA - 223.) sa 6:2, 4:6, 6:2.

Dvoboj je zbog kiše prekinut u subotu nakon što je Marčinko osvojila prvi set (6:2), a japanska tenisačica u drugom došla do prednosti od 2-0. U nedjelju je u Berlinu cijeli dan kišilo pa su svi mečevi odgođeni za ponedjeljak.

Marčinko je postavljena za četvrtu nositeljicu kvalifikacija, a za plasman u glavni ždrijeb će igrati protiv devete nositeljice Meksikanke Renate Zarazue (WTA – 77.) koja je u prvom kolu svladala uzbekistanku predstavnicu Mariju Timofejevu (WTA – 91.) sa 7:5, 6:2.

Zagrebačka tenisačica ovom je pobjedom došla do svog prvog slavlja u profesionalnoj karijeri na travnatoj podlozi. Dosad je odigrala dva meča, jedan u 2024. godini te jedan u 2025.