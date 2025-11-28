Petra Marčinko korača prema TOP 100: Sada je preokretom izborila finale na Bliskom istoku

Podijeli :

Petra Marčinko ima sjajnu sezonu u 2025. godini. Trenutačno je na 114. poziciji, ali sve bliže je ulasku u elitu. U tome će joj pomoći dobar nastup u Ujedinjenim Arapskim Emiratima gdje je u petak izborila finale W75 turnira u Sharjahu.

U polufinalu je igrala protiv Darije Snigur, 159. tenisačice svijeta. Ukrajinka je prvi set osvojila sa 6:4 da bi Marčinko u drugom zaigrala bolje. Povela je s 4:1, potom i s 5:2, a onda nije iskoristila set-loptu na primanju servisa. Dopustila je svojoj protivnici da smanji zaostatak na 5:4, ali tada radi novi break i sa 6:4 odvodi meč u set odluke.

Tamo u prvom gemu spašava dvije break prilike, a potom bježi svojoj protivnici na 2:0. Ponovno je dopustila Snigur povratak na 2:1, ali od tog trenutka osvaja četiri gema u nizu i s 4:6, 6:4, 6:1 prolazi u finale ITF turnira. Tamo će igrati protiv 20-godišnje Ruskinje Alevtine Ibragimove koja se nalazi na 408. poziciji na WTA ljestvici.

Ovom pobjedom Marčinko je nastavila svoj uspon prema TOP 100. Plasmanom u finale došla je na 105. mjesto WTA ljestvice uživo, a u slučaju naslova u Ujedinjenim Arapskim Emiratima skočit će na 102. mjesto. Iako ovog tjedna neće osigurati plasman u elitu, Marčinko je nastavila sjajnu sezonu.