Pavić samo za SK otkrio koliko dugo planira igrati i stiže li na feštu ako Hajduk postane prvak

Podijeli :

Iako je sada na vrhu svijeta, Mate Pavić u razgovoru za Sport Klub priznao je kako razmišlja o životu nakon tenisa. Neće se to dogoditi odmah i sada, ali to je svakako tema koja ga zaokuplja...

Premda “na papiru” tek ulazi u najbolje godine za konkurenciju parova, Mate Pavić (31) dugo je već na Touru. Potrošnja je proteklih godina bila ogromna, stalno se putuje po svijetu i to mu sve teže pada, troše se i emocije…

Zbog svega toga Pavić je ekskluzivno za Sport Klub otkrio koliko još namjerava biti na Touru, istaknuvši kako ne planira igrati s 40 godina.

“Još sam uvijek mlad, u najboljim godinama za parove, ali isto tako sam i mlad počeo igrati parove, već s 23 godine. Imam puno sezona u nogama i ne bih volio kao neki dublaši igrati s 40 godina ili više. Ne vidim se u tim godinama na Touru. Sigurno još tri do pet godina želim igrati, ako zdravlje posluži, i biti u vrhu.“

VEZANA VIJEST Mate Pavić za SK: ‘Ne cijene me dovoljno u Hrvatskoj, a budućnost parova nije svijetla, žele nas ukinuti’

U tom životu nakon igračke karijere vidite li se kao trener, menadžer ili možda analitičar? Sjećamo se da ste i za Sport Klub odradili jedan meč kao sukomentator.

“Haha, odradio sam jedan set kao sukomentator, da. Pa, sigurno se vidim u tenisu. To je moj život. U kojoj ulozi, ne znam. Možda bi mi uloga trenera bila zanimljiva, ali za parove. To bih volio. Više nego singl. No možda se i to promijeni.“

Ako Hajduk bude prvak, dolazite li na proslavu titule krajem svibnja? Naši rukometni reprezentativci Mateo Maraš i Marin Šipić već su najavili da će od svojih klubova tražiti slobodno od svojih klubova kako bi došli.

“Zec je još u šumi, haha. Ma, zapravo nije još ni ušao u šumu. Lani je bila slična priča… Godinama već čekamo. Bit će lijepo ako se dogodi. Ovisno o točnom terminu, mislim negdje uoči Roland Garrosa, možda je čak i izvedivo da dođem. O tom, potom”, diplomatski je odgovorio Pavić.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.