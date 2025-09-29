Pavić i Arevalo propustili dvije meč lopte i ostali bez polufinala u Pekingu

Splićanin Mate Pavić i salvadorski tenisač Marcelo Arevalo poraženi su u četvrtfinalu ATP 500 turnira u Pekingu, a svladali su ih Argentinac Gudio Andreozzi i Francuz Manuel Guinard s 3:6, 6:3, 11:9, koji su pritom spasili dvije meč-lopte.

Pavić i Arevalo su bili dominantni u prvom setu, ali im je trebalo čak osam set-lopti kako bi osvojili prvu dionicu meča. Argentinsko-francuski par je u drugom setu kod vodstva 4:3 došao do prvih prilike za ‘break’, od kojih su treću iskoristili i odveli meč u odlučujući, produženi ‘tie-break’.

Pavić i Arevalo su odlično otvorili odlučujući gem i poveli sa 6:1, a tri poena poslije su vodili i 8:2. No, Andreozzi i Guinard su nanizali pet poena. Kod 8:7 je hrvatsko-salvadorska kombinacija imala dva servisa. Osvajanjem prvog poena Pavić i Arevalo su došli do dvije meč-lopte (9:7), ali su njihovi suparnici nizom od četiri poena došli do preokreta i velike pobjede te su preko drugih nositelja došli do polufinala.

