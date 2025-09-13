VIDEO / Mektić i Pavić: ‘Napravili smo svoj dio posla. Povratak suradnje? Nikad ne reci nikad’

Podijeli :

Hrvatska reprezentacija i dalje je u igri u susretu Davis Cupa protiv Francuske u Osijeku.

U prvom subotnjem dvoboju Nikola Mektić i Mate Pavić svladali su gostujuću kombinaciju Benjamin Bonzi/Pierre-Hugues Herbert (6:3, 7:5) i tako ukupan rezultat smanjili na 2:1.

Pavić i Mektić prvu su dionicu riješili nakon breaka u drugom gemu, dok je u drugoj odluka pala u 11. gemu. Spasili su obje break-lopte francuskog para, a nakon dvoboja dali su izjavu našoj Dori Jagodić.

“Meč je bio kvalitetan i težak. S druge strane bili su momci koji igraju jako dobro parove. Pomogli su nam malo, malo lošiji start u prvom setu, taj rani break. Mislim da nismo bili puno bolji prvi set, čak da mislim da su oni bili puno bolji na kraju tog prvog seta, ali nekako smo ga izvukli. Drugo set je bio dosta kvalitetan, evo, napravili smo svoj dio i živi smo. Nadamo se nekakvom čudu”, rekao je Pavić, a onda je Mektić najavio Čilićev meč:

“Nadam se da se Čilić dobro zagrijao i da je osjetio dobro podlogu i uvjete. Vjerujemo u njegovo iskustvo, u njegovu kvalitetu i nadamo se da može podići nivo igre. Sada je to skroz drugačiji ‘matchup’ u odnosu na jučer.”

Dobili su i pitanje o mogućem povratku suradnje, na što je Pavić rekao:

“Nikad ne reci nikad. Relativno smo mladi za parove.”