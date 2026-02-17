Pavić i Arevalo nakon nešto više od sat i pol do drugog kola u Dohi

Podijeli :

Gabriel Calvino Alonso BSR Agency via Guliver

Hrvatski tenisač Mate Pavić plasirao se u utorak zajedno sa Salvadorcem Mrcelom Arevalom u drugo kolo parova na teniskom ATP turniru u Dohi.

Njih su dvojica sa 7:6 (5), 7:6 (6) nakon sat i 42 minute igre pobijedili Čehe Petra Nouza i Patrika Rikla. Iako Pavić i Arevalo imaju status drugih nositelja Česi koji su u glavni ždrijeb ušli kao lucky loseri zadali su im dosta muke. Koliko je meč bio izjednačen govori činjenica da ni jedan par nije izgubio svoj servis i da s oba seta odlučena u tie-breaku.

U drugom kolu će Pavić i Arevalo igrati protiv pobjednika susreta između Talijana Simonea Bollelija i Andre Vavassorija i češko-australske kombinacije koju čine Adam Pavlašek i John Patrick Smith.

