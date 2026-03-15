Novak Đoković propušta Miami!

Masters 1000 15. ožu 2026
(AP Photo/Dar Yasin) via Guliver Image

Novak Đoković službeno je odustao od nastupa na turniru iz serije Masters 1000 u Miamiju, a riječ je o ozljedi desnog ramena, potvrđeno je službeno.

Tijekom karijere 38-godišnji Đoković šest je puta osvajao naslov u Miamiju, dok je lani stigao do finala u kojem je izgubio od Čeha Jakuba Menšika.

Ranije ovoga tjedna Đoković je u osmini finala još jednog turnira iz serije “masters 1000” u Indian Wellsu izgubio od Britanca Jacka Drapera.

Još uvijek nije poznato kada planira povratak na teren, dok je Masters u Miamiju, drugi iz te serije ove godine, na rasporedu od 18. do 29. ožujka.

