Nevjerojatni Đoković se ponovno vratio iz mrtvih, slavio nakon 4 sata i 39 minuta!

Najbolji tenisač svijeta Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Roland Garrosa, nakon što je svladao Argentinca Francisca Cerundola 3:2 (6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3).

Prva tenisač svijeta ponovno je imao dramatičan meč. Opet je Đoković gubio 2:1 u setovima, opet je igrao peti set i opet se uspio dići i pobijediti, naizgled već izgubljeno.

Na taj način Novak nastavlja dobar kontinuitet u Roland Garrosu, ponovno je izborio četvrtfinale koje nije propustio od 2009. No, ono što ga može zabrinuti je neugodna ozljeda desnog koljena u drugom setu, koja mu je uzrokovala mu problemi dobar dio utakmice.

Za polufinale će igrati protiv pobjednika dvoboja Fritza i Ruuda.

PRVI SET 6:1 Đoković

Sve je išlo kao po špagi za srpskog tenisača. Đoković je u meč ušao vidno dobro raspoložen. Prvi servis gem dobio je s nulom, a u drugom je imao break lopte, ali ih je spasio. I onda je uslijedio break za 3:1.

Bio je to početak velike serije, budući da je do kraja seta Novak napravio još jedan break, vezao tri gema i taj dio igre dobio rezultatom 6:1.

DRUGI SET 7:5 Cerundolo

Prvi znak da će se ovaj meč zakomplicirati bio je medicinski time-out između trećeg i četvrtog gema. Novak se požalio na ozljedu desnog koljena, za što je u razgovoru sa supervizorom okrivio loše stanje na terenu.

Kada se vratio u igru ​​vidjelo se da muku muči s tim koljenom. Osjetio je to Argentinac i konstantno mu pritiskao servis. Imao je break lopte u gotovo svakom gemu.

I konačno ga je prelomio u 12. igri, te breakom osvojio set i najavio nove muke za branitelja naslova.

TREĆI SET 6:3 Cerundolo

Nastavio je Cerundolo svoj niz započet krajem drugog seta. Uz ta dva gema, na startu je vezao još tri gema i ta je serija odlučila pobjednika trećeg seta.

Od tada je Novak barem uspio stabilizirati svoj servis i osvajati svoje servis gemove. No, nije uspio napraviti break, pa se vraća u situaciju u kojoj je bio u prethodnom kolu protiv Musettija. Samo, sada se borio s ozljedom koja ga očito muči.

ČETVRTI SET 7:5 Đoković

Već u drugom dijelu trećeg seta vidjelo se da se Novak stabilizirao. Tako je odigrao i prva četiri gema, ali nije uspio iskoristiti prednost i ostalo je 2:2.

A onda Cerundolo uspijeva napraviti break i povesti 3:2. I onda to potvrditi za 4:2, a onda se Đoković probudio.

Srpski tenisač je povezao tri gema, radi prvi break još od prvog seta i preokreće na 5:4. Svima je bilo jasno da se oporavio i da je spreman ići do kraja. Cerundolo je u prvoj prilici uspio osvojiti gem kada je servirao za ostanak u setu. Potom je pritisnuo Novakov servis i došao do breaka.

Nole je to uspio spasiti i povesti 6:5. A onda se postavio na način da mora Argentincu oduzeti servis pod svaku cijenu. Prvo je imao dvije vezane break/set lopte. Zatim je imao još dvije. Na kraju je iskoristio petu i odveo meč u peti set.

PETI SET 6:3 Đoković

Nekako se u zraku Philippea Chatriera osjetilo da je to Novakov set. Tako je krenuo, napravio break i poveo 2:0.

Ali Cerundolo se, za razliku od Musettija, nastavio boriti čak i kada nije imao nikakvu prednost. Odmah je vratio break i smanjio na 2:1. Zatim ga je i potvrdio i borba se nastavila.

Svatko je uzeo svoj servis gem do 4:3 za Đokovića. Tada je Cerundolo u osmoj igri došao do 40:0 i činilo se da će biti 4:4. Ipak, Đoković prvi dolazi do izjednačenja, a time je i namirisao krv. A kad osjeti miris krvi, zna se što je sljedeće. Break lopta i na kraju break za 5:3.

Serviranje za pobjedu bilo je samo formalnost, a Đoković je slavio nakon četiri sata i 39 minuta.

Prvi tenisač svijeta će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz ogleda Ruuda i Fritza.