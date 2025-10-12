Mikrut osvojio set pa ipak ostao kratak za treću Challenger titulu u karijeri

Podijeli :

xJustPictures.ch RobertaxCorradinx

Luka Mikrut nije uspio doći do svoje treće Challenger titule. U finalu ATP Challenger turnira u Valenciji bolji od njega bio je Britanac Jan Choinski s 2-1 u setovima.

Prvi set pripao je Splićaninu, ali nakon toga je drugi meč dana ipak uzeo danak. Nakon osvajanja seta sa 6:4, do kraja meča uspio je osvojiti samo tri gema te je Choinski s 4:6, 6:1, 6:2 osvojio Valenciju.

Mikrut je, podsjećamo, ranije danas odigrao polufinalni meč protiv Carlosa Tabernera, domaćeg tenisača pa nije neočekivano da je ostao “bez gasa”. Choinski je također igrao dva meča, ali njegov nije bio cjelovit nego je većinski bio odigran dan ranije.

Unatoč porazu u finalu, Mikrut će na sljedećoj ATP ljestvici biti na rankingu karijere. Splićanin će od sljedećeg tjedna biti 159. igrač svijeta.