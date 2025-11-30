Medvedev: Troje tenisača ima dobre šanse osvojiti karijerni Grand Slam

Deset tenisačica i osam tenisača osvojili su karijerni Grand Slam, odnosno pobijedili na sva četiri najvažnija teniska turnira
No nakon Novaka Đokovića nitko se više nije upisao na taj popis. Đoković, 2016. je trijumfirao na Roland Garrosu i osvojio jedini veliki trofej koji mu je nedostajao, a od tada nitko nije ponovio taj pothvat.
Daniil Medvedev smatra da troje natjecatelja ima šansu osvojiti karijerni Grand Slam, možda već iduće godine. Svima im nedostaje samo jedan pehar – Igi Swiatek i Carlosu Alcarazu iz Melbournea, a Janniku Sinneru iz Pariza. Teoretski jedino Stan Wawrinka još ima priliku, jer mu nedostaje samo Wimbledon, no 40-godišnjem Švicarcu taj podvig sada je dalji nego let na Mars.
Dvije tenisačice, Arina Sabaljenka i Naomi Osaka, još uvijek nemaju pehare iz Pariza i Londona, ali Daniil Medvedev veće šanse daje Swiatek, Alcarazu i Sinneru:
“Oni to mogu. Sjajni su igrači, mogu osvojiti svaki turnir. Sinner je imao tri meč lopte u finalu Roland Garrosa, tako da sigurno to može postići. Svo troje su mladi i imat će puno prilika, ali život je ponekad nepredvidljiv. To je i ljepota tenisa, nikada ništa nije sigurno”, rekao je ruski tenisač.
Godinu je završio na 13. mjestu, a prije tri sezone bio je broj 1. Zato i pitanje – čime bi bio zadovoljan na kraju 2026.?
“Prvo, da igram dobar tenis. Nadam se da ću moći igrati barem kao na kraju ove godine.”
Podsjeća da je nakon promjene trenera u listopadu osvojio u Almatiju prvu titulu još od svibnja 2023:
“Znam da mogu igrati mnogo bolje. Imam kvalitetu, ali moram vratiti stabilnost. Zato ću raditi na fizičkoj pripremljenosti koja će mi to omogućiti.”
