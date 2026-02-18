Kraj za Pavića i Arevala u Dohi, izbacili ih Talijani

Hrvatski tenisač Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo poraženi su u srijedu u četvrtfinalu teniskog turnira u Dohi.

Bolji od njih su nakon sat i 38 minuta igre sa 7:6 (2), 3:6, 10:7 bili Talijani Simone Bolleli i Andrea Vavassori. Prvi set je odlučen u tie breaku nakon što je svaki par jednom izgubio servis.

U drugom setu su Pavić i Arevalo oduzeli servis suparnicima za 5-3 nakon čega su servirali za izjednačenje u setovima 1-1. Treći set koji je odlučio pobjednika pripao je Talijanima.

