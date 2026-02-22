Fils otkrio što stoji iza suradnje s Ivaniševićem, za sve je zaslužan još jedan hrvatski trener

Podijeli :

Odavno neka igračko-trenerska suradnja nije započela tako uspješno kao ova koju su u Dohi pokrenuli Arthur Fils i Goran Ivanišević. Pomalo zaboravljeni francuski talent vratio se na teren prije nekoliko tjedana nakon osmomjesečne stanke, a uz njega se neočekivano pojavio sjajni hrvatski stručnjak – i rezultat je finale Qatar Opena.

Arthur Fils jučer nije briljirao protiv Carlosa Alcaraza, no svakako je zaintrigirao tenisku javnost pitanjem može li pružiti još više kada se u potpunosti ustali na Touru i nadoknadi propušteno. Uostalom, Francuz je prvi Alcarazov suparnik u nekom ATP finalu koji je mlađi od njega, što dovoljno govori o potencijalu 21-godišnjeg Filsa.

To što je uz njega sada Goran Ivanišević dodatno pojačava zanimljivost cijele priče. Jer legendarni Splićanin istinska je teniska atrakcija. Osvajač Wimbledona iz 2001., kada je kao 125. igrač svijeta podigao trofej i postao najslabije rangirani pobjednik nekog Grand Slam turnira u Open eri, danas je vrlo uspješan trener i iznimno karizmatična osobnost.

Trenersku karijeru započeo je s Marinom Čilićem, kojem je pomogao da 2014., usred dominacije velike trojke, osvoji US Open. S Berdychom i Raonićem nije ostvario jednako zapažene rezultate, no suradnja s Đokovićem donijela mu je ono o čemu većina trenera može samo sanjati. Bio je uz njega u razdoblju osvajanja devet Grand Slam naslova.

Goran Ivanišević je u međuvremenu imao dvije kratke epizode koje praktički nisu ni zaživjele – suradnje s Elena Rybakina i Stefanos Tsitsipas već su bile završene prije nego što su se ozbiljnije razvile.

Zato mu je ovaj angažman pravi izazov, a Arthur Fils je u Dohi otkrio kako je došlo do njihove suradnje.

“Gorana mi je preporučio Ivan Cinkuš, također moj trener”, nije precizirao hoće li nastaviti raditi s obojicom ili je došlo do promjene u stručnom stožeru.

“Rekao mi je da Ivanišević ima puno iskustva i da je trenutačno slobodan. Kratko smo razgovarali i brzo se dogovorili.”

Cinkuš se Filsu priključio početkom prošle godine, no nije imao mnogo prilike pokazati što zna jer se Francuz ozlijedio već u lipnju.