Evo koliko je zaradila nova osvajačica Wimbledona

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(AP Photo/Kin Cheung) via Guliver Image

Linda Noskova je u dramatičnom finalu Wimbledona s 2-1 u setovima bila bolja od svoje sunarodnjakinje Karoline Muchove. Do naslova je stigla nakon tri seta iako je u drugoj dionici imala čak pet meč-lopti.

Postala je tako najmlađa osvajačica Wimbledona u posljednjih 15 godina i Petre Kvitove koja je s 21 godinom i 116 dana podigla kultni pehar. Osim toga, stigla je i do rankinga karijere na sedmom mjestu te će biti samo jedno mjesto lošije rangirana od Muchove koja će biti šesta od ponedjeljka.

Osim toga, zaradila je i lijepu svotu novaca te će od sljedećeg tjedna biti bogatija za tri milijuna i šesto tisuća funti. 45% tog iznosa ipak neće pripasti njoj jer je u Londonu porez na sportske rezultate toliki.

Ipak, i s ta dva milijuna koja će joj ostati bit će itekako zadovoljna jer će joj omogućiti lakši napredak u svojoj karijeri.

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