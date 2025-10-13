Evo kakvo je stanje na WTA listi i kako stoje hrvatske tenisačice

Podijeli :

REUTERS Andrew Couldridge via Guliver

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić nastavila je svoj uspon na WTA ljestvici skočivši za još osam mjesta, pa je sada 70. tenisačica svijeta.

Donna Vekić je pala za osam mjesta i trenutačno se nalazi na 79. mjestu.

Petra Marčinko i Petra Martić su nazadovale za po jednu stepenicu i sada drže 125. i 194. mjesto. Jana Fett je ispala iz TOP 200, sada je 202. tenisačica svijeta što je pad za tri mjesta.

Vrh se nije promijenio, vodi Bjeloruskinja Arina Sabalenka ispred Poljakinje Ige Swiatek i Amerikanke Coco Gauff. Četvrta je Amerikanka Amanda Anisimova, dok se njezina sunarodnjakinja Jessica Pegula plasmanom u finale Wuhana probila sa šestog na peto mjesto, dok je Ruskinja Mira Andreeva sada šesta.

WTA ljestvica (13. listopada):

1. (1) Arina Sabalenka (Blr) 10.400 bodova

2. (2) Iga Swiatek (Pol) 8.768

3. (3) Coco Gauff (SAD) 7.873

4. (4) Amanda Anisimova (SAD) 5.924

5. (6) Jessica Pegula (SAD) 5.183

6. (5) Mira Andreeva (Rus) 4.643

7. (7) Madison Keys (SAD) 4.449

8. (8) Jasmine Paolini (Ita) 4.331

9. (9) Jelena Rybakina (Kaz) 4.113

10. (11) Ekaterina Aleksandrova (Rus) 3.168

70. (78) ANTONIA RUŽIĆ (HRV) 964

79. (71) DONNA VEKIĆ (HRV) 882

125. (124) PETRA MARČINKO (HRV) 624

194. (193) PETRA MARTIĆ (HRV) 367

202. (199) JANA FETT (HRV) 357…