Draper: Malo je igrača koji me mogu tako maltretirati kao Čilić

Jack Draper je na Wimbledonu ispao u drugom kolu, a izbacio ga je Marin Čilić.

Došao je Draper na veliki turnir pred domaću publiku s velikim očekivanjima i – razočarao. Njegov uspon trajao je pola godine. Sezonu je započeo na 18. mjestu, u London je stigao kao četvrti, u međuvremenu je osvojio Indian Wells, igrao u finalu u Madridu. Činilo se kao da sve ide po njegovom, a onda se dogodilo – fenomenalni Marin Čilić.

Gotovo zaboravljeni Hrvat, sjajan tenisač na travi, ali dugo opterećen raznim ozljedama, igrao je kao u svojim najboljim danima. I ne treba zaboraviti da je već igrao finale Wimbledona protiv Rogera Federera, da je u finalu kraljice pobijedio Novaka Đokovića, spasivši meč loptu.

“Jedan od mojih najtežih poraza”, 23-godišnji Englez nije skrivao kako se osjeća nakon eliminacije sa 6:4, 6:3, 1:6, 6:4.

“Čilić je bio fenomenalan od početka do kraja. Nije pao. Zaslužio je pobjedu, ali ovo me jako boli.”

Prošle godine osvojio je naslov u Stuttgartu na travi, ali ovaj put nije uspio ponoviti svoju kvalitetu.

“Jako sam razočaran svojom igrom ovog ljeta. Nisam se osjećao dobro na Queen’su, ne znam ni kako sam uspio doći do polufinala”, objašnjava, a razlog možda leži u dobrim igrama na zemljanoj podlozi, zbog čega nije obranio trofej u Njemačkoj i skratio je broj mečeva na travi.

“Na zemljanoj podlozi osjećao sam da moja igra nema puno rupa, ali na travi je bilo drugačije.”

Iako je cijeli Otok želio da Wimbledon ove godine bude njegov, kaže da nije osjećao preveliki pritisak:

“Jedino što mi je bilo na umu bilo je da je Andy Murrayjev podvig pobjede ovdje dva puta bio zaista nevjerojatan. Nije bilo pritiska, jednostavno nisam dobro igrao.”

Bio je svjestan koliko je Čilić dobar na travi, ali nije očekivao da će biti ovoliko dobar.

“Znao sam da je nedavno osvojio Challenger u Nottinghamu. Nije me to iznenadilo jer je dugo bio među 10 najboljih. Vidio sam kako popravlja formu nakon ozljeda. Malo je igrača koji me mogu tako maltretirati, izbiti mi reket iz ruke, udariti lopticu snažno kao Čilić”.

Na Roland Garrosu ga je eliminirao Aleksander Bublik. I to je bilo iznenađenje.

“Kad usporedim ta dva poraza, mislim da im je zajedničko to što su me pobijedili igrači koje su imali fenomenalan dan. Bilo je grešaka u mojoj igri, ali zasluge idu prvenstveno njima.”

