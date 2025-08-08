Connors: Brine me jedna stvar u vezi Novaka Đokovića

Podijeli :

AP Photo/Christophe Ena via Guliver

Novak Đoković odlučio je, nakon Mastersa u Torontu, preskočiti još jedan turnir iz serije 1000, i to onaj u Cincinnatiju.

Godinama je to Srbinu bila posljednja provjera uoči US Opena. Međutim, ovoga puta Đoković neće imati nijedan službeni meč na tvrdoj podlozi prije četvrtog Grand Slam turnira u sezoni.

O tome je govorio i legendarni Jimmy Connors, nekadašnji svjetski broj 1 i osvajač osam Grand Slam trofeja.

„Brine me jedna stvar u vezi Novaka Đokovića. Nema mečeva na tvrdoj podlozi iza sebe. Volio bih da je došao u Cincinnati i imao dva ili tri izazova. Ovako ne znamo što možemo očekivati od njega“, istaknuo je Connors.

Slavni Amerikanac kaže da mu je Đokovićev rezon čudan.

„Imao je odličan Wimbledon. Stigao je do polufinala, ali je tamo poražen u tri seta. Nakon toga je praktički mjesec i pol dana bio na odmoru s obitelji. Vidjet ćemo kako će to izgledati. Znam samo da najboljeg u povijesti nikada ne smijete otpisati“, rekao je Connors.

US Open na rasporedu je od 25. kolovoza do 8. rujna na terenima Flushing Meadowsa.