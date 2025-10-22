Čilić saznao svog protivnika u drugom kolu Basela: Prošli tjedan je osvojio turnir, ali ima negativni omjer protiv Hrvata

Podijeli :

Marin Čilić je u utorak izborio drugo kolo ATP 500 turnira u Baselu svojoj drugom uzastopnom pobjedom nad Davidom Goffinom. Međugorac je morao čekati na ime svog protivnika sve do srijede popodne kada su dvojica Kanađanina odmjerila snage. Na kraju je očekivani pobjednik bio Felix Auger-Aliassime koji je svog sunarodnjaka Gabriela Dialla porazio s 2-0 u setovima.

Prvi set je 12. tenisač svijeta osvojio sa 6:2 da bi u drugom Diallo pružio nešto bolji otpor. Ostao je aktivan sve do 11. gema seta kada Auger-Aliassime radi break i nakon toga sigurno zaključuje meč rezultatom 6:2, 7:5.

Tako je Auger-Aliassime izborio svoj šesti okršaj s Marinom Čilićem. U prva tri je slavio Čilić, ali tim mečevi su bili odigrani u rasponu do 2019. do 2021. godine. Od tada Hrvat ne zna za pobjedu protiv Kanađanina koji ga je porazio na Australian Openu 2022. godine te u Dubaiju ove godine.

