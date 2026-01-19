Četvorica Hrvata zadržala iste pozicije na ATP listi, pad za Dodiga

Podijeli :

Hrvatski tenisač Marin Čilić ostao je na 70. mjestu na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak, a prošlotjedne pozicije zadržali su i Borna Ćorić, Dino Prižmić i Luka Mikrut.

U tjednu u kojem je počeo prvi Grand Slam turnir sezone Ćorić je tako ostao na 123. mjestu, Prižmić na 127. a Mikrut na 167. mjestu na ASTP ljetvici. Matej Dodig je pao dva mjesta i sada zauzima 235. poziciju.

Na vrhu ljestvice nema promjena. Prvi je Španjolac Carlo Alcaraz, drugi je Talijan Jannik Sinner, a treći Nijemac Alexander Zverev.

ATP ljestvica, 19. siječnja

1. (1.) Carlos Alcaraz (Špa) 12.050

2. (2.) Jannik Sinner (Ita) 11.500

3. (3.) Alexander Zverev (Njem) 5105

4. (4.) Novak Đoković (Srb) 4780

5. (5.) Lorenzo Musetti (Ita) 4105

6. (6.) Alex De Minaur (Aus) 4080

7. (8.) Ben Shelton (SAD) 4000

8. (7.) Felix Auger-Aliassime (Kan) 3990

9. (9.) Taylor Fritz (SAD) 3840

10. (10.) Aleksander Bublik (Kaz) 3065

…

70.(70) MARIN ČILIĆ (HRV) 790

123.(123) BORNA ĆORIĆ (HRV) 498

127.(127) DINO PRIŽMIĆ (HRV) 481

163.(163) LUKA MIKRUT (HRV) 361

235.(233) MATEJ DODIG (HRV) 244