Becker dan prije 58. rođendana po peti put postao otac

Podijeli :

Credit:Justin Ng / Avalon via Guliver

Boris Becker je za jučerašnji rođendan dobio jedan od najljepših mogućih poklona.

Samo dan prije puhanja 58 svjećica peti je put postao otac. Dobio je kćer Zoë Vittoriju Becker sa 23 godine mlađom Lilian de Carvalho Monteiro.

PROČITAJTE I: Federer ‘ide’ gdje mu je mjesto: Od sljedeće godine član je teniske Kuće slavnih

Legendarni osvajač Wimbledona prvo je dvoje djece, sinove Noaha (1994.) i Eliasa (1999.), dobio u braku s Barbarom Feltus. Brak se raspao kada je Becker dobio izvanbračno dijete s ruskom manekenkom Angelom Ermakovom, tada konobaricom u londonskom restoranu.

S njom je dobio kćer Anu (2000.). Afera se dogodila u pomoćnoj prostoriji tog restorana, a pratile su je brojne kontroverze.

Četvrto dijete, sina Amadeusa, dobio je 2010. s nizozemskom manekenkom Lily Kerssenberg. Razišli su se osam godina kasnije, a sadašnju suprugu upoznao je tijekom problema sa zatvorom. Vjenčali su se prošle godine.

Otkako je izašao iz zatvora, Becker radi kao komentator na TV postajama. Nedavno je komentirao mečeve iz Torina za njemački Sky Sport.