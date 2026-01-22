‘Last dance’ još traje: Legendarni Wawrinka nakon više od 4 sata igre izborio treće kolo Australian Opena

Podijeli :

(AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake) via Guliver Image

U četvrtak ujutro Stan Wawrinka je nastavio svoju posljednju sezonu teniske karijere. U drugom kolu Australian Opena igrao je protiv mlado Francuza Arthura Gee. Nakon više od četiri sata igre do pobjede je nakon više od četiri sata igre došao Wawrinka s 3-2 u setovima.

Wawrinka je u prvom kolu igrao meč koji je trajao skoro tri i pol sata pa se očekivalo da će u drugom to biti nešto kraće bez obzira na čiju stranu ode meč.

No, protiv 23-godišnjeg Gee susret je trajao i više od četiri sata. Prvi set pripao je Gei sa 6:4 da bi u drugom Wawrinka uzvratio sa 6:3. Istim rezultatom je mladi Francuz slavio u trećem setu da bi 40-godišnji Švicarac u četvrtom preživio gubitak breaka prednosti i sa 7:5 odveo meč u set odluke.

Tamo je na početku spasio nekoliko break lopti, a onda je kod vodstva 4:3 on dobio dvije vezane break prilike s kojima bi si “kupio” servis za meč. Prve dvije nije iskoristio, ali uspio je doći i do treće koju je olako propustio backhandom koji je završio u mreži. Imao je Wawrinka još jednu break loptu do kraja gema, ali mladi Francuz nije popustio te je uspio poravnati na 4:4.

Švicarac je potom rutinski odservirao za 5:4 da bi Gea na isti način poravnao na 5:5. Sljedeća dva gema bila su identična onim prethodnim što je značilo da se otišlo u tie-break koji se u petom setu igra do 10 osvojenih poena.

Poveo je tamo Wawrinka s 5:2 te je imao i dvostruki minibreak prednosti. Iako je dopustio Gei da se primakne na 5:3, iskusni Švicarac odjurio je na 8:3 što je značilo da je dobio svojevrsni servis za meč. Njega je legendarni Wawrinka i iskoristio te je s 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6(3) izborio treće kolo Australian Opena.