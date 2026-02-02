VIDEO / Francuski tenisač pogodio samog sebe lopticom u oko pa predao meč!

Bizarna situacija dogodila se u prvom kolu ATP 250 turnira u francuskom Montpellieru.
U dvoboju dvojice domaćih tenisača, Arthura Gee (ATP – 168.) i Giovannija Mpetshija Perricarda, pri vodstvu Gee 5:3 i 30:0, Perricard je krenuo prema mreži i pokušao odigrati volej. No, u nespretnoj reakciji lopticom je pogodio samog sebe u lijevo oko, nakon čega je zatražio medicinski time-out.
Nakon pružene pomoći vratio se na teren, odigrao još jedan poen i izgubio set. Potom je otišao na razgovor s trenerom te je, nakon konzultacija, odlučio predati meč. Dvoranu je napustio s oteklinom ispod oka.
Arthur Gea će u osmini finala igrati protiv 28. tenisača svijeta i trećeg nositelja turnira, Tomáša Macháča.
