VIDEO / Francuski tenisač pogodio samog sebe lopticom u oko pa predao meč!

ATP 2. velj 202620:58 > 20:58 0 komentara

Bizarna situacija dogodila se u prvom kolu ATP 250 turnira u francuskom Montpellieru.

U dvoboju dvojice domaćih tenisača, Arthura Gee (ATP – 168.) i Giovannija Mpetshija Perricarda, pri vodstvu Gee 5:3 i 30:0, Perricard je krenuo prema mreži i pokušao odigrati volej. No, u nespretnoj reakciji lopticom je pogodio samog sebe u lijevo oko, nakon čega je zatražio medicinski time-out.

Nakon pružene pomoći vratio se na teren, odigrao još jedan poen i izgubio set. Potom je otišao na razgovor s trenerom te je, nakon konzultacija, odlučio predati meč. Dvoranu je napustio s oteklinom ispod oka.

Arthur Gea će u osmini finala igrati protiv 28. tenisača svijeta i trećeg nositelja turnira, Tomáša Macháča.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - ATP