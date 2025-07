Talijan porazio Prižmića pa poručio: ‘Sigurno će biti Top 10, hrvatski tenis je u dobrim rukama’

Podijeli :

Dino Prižmić je u Umagu ostvario prvu pobjedu na ATP Touru i došao do svog prvog četvrtfinala, a na prvo polufinale će još morati pričekati. Iako je za samo 27 minuta osvojio prvi set protiv Talijana Luciana Darderija (ATP - 46.), drugi nositelj je na kraju preokrenuo događaje na stadionu Goran Ivanišević i ostvario pobjedu 1-6, 6-2, 6-3 koja mu je donijela prvo polufinale na Plava Laguna Croatia Openu.

Koliko god je bilo impresivno gledati 19-godišnjeg Splićanina kako niže gem za gemom i ostavlja pobjednika Bastada bez prilike u prvom setu, tih 6-1 je, ipak, zavaralo hrvatskog reprezentativca.

“Prvim setom sam ušao jako dobro u meč. No, nisam toliko dobro igrao da je moralo biti 6-1. U drugom setu sam išao čekati da mi on daruje meč. Nisam išao po meč i to me koštalo. On je podigao svoju razinu, a ja sam mislio da će nastaviti igrati kao u prvom setu. On je preiskusan igrač da to ne bi iskoristio”, rekao je Prižmić.

“Ovo mi je velika škola. Fali mi još ovakvih mečeva i turnira, da znam da ne smijem čekati nego da moram zatvoriti meč i ići po pobjedu. Iskusni igrači na ovoj razini takve će pogreške iskoristiti.”

Brzo je prošao drugi set pokraj Prižmića. Darderi je u njemu vratio samopouzdanje koje nije bilo vidljivo na početku meča.

“Bio sam nervozan, možda malo i umoran od prošlotjednog igranja u Bastadu. No, pronašao sam put do pobjede”, izjavio je odmah nakon dvoboja 23-godišnji talijanski tenisač, u ovom trenutku najbolje rangirani igrač među polufinalistima.

Prižmić nije bio bez prilike u odlučujućem setu, iako je Darderi prvi došao do prednosti. No, kad je Talijan imao 4-2 i 30-0, Dino je uspio doći do ‘break’-lopte. Dobro je izgradio situaciju za napad, otjerao je Darderija daleko od terena i čekao na mreži spreman za volej. Međutim, Talijan je odigrao briljantan forhend iz trka i ostavio Prižmića bez realizacije.

“Pasing me iznenadio. Pokazao je koliko je kvalitetan i koliko ima jaku glavu.”

Bilo je takvih poena s jedne i druge strane. Prižmićevi su dizali publiku na noge ponajviše u prvom setu, a Darderijevi u preostala dva. Talijan je, stoga, nakon meča prvo pohvalio suparnika.

“Dino je sjajan igrač, a samo mu je 19 godina. Sigurno će biti Top 10. Hrvatski tenis je u dobrim rukama”, rekao je Darderi.

Gotovo da je ponovio riječi Novaka Đokovića nakon što je u prvom kolu Australian Opena trebao više od četiri sata za pobjedu nad Prižmićem u njegovom debitantskom nastupu na Grand Slam turnirima.

“Ne razmišljam o tim stvarima. Jedino mi je važno da ostanem zdrav i radim na svom tenisu. Prije dvije godine sam bio dobar, ali sad sam puno bolji igrač”, rekao je Dino Prižmić koji je mogao postati sedmi hrvatski polufinalist u Umagu i prvi nakon Ivana Dodiga iz 2017. No, morat ćemo pričekati još najmanje godinu dana. Ostane li zdrav, nema sumnje da će 19-godišnji Splićanin i tada biti bolji igrač nego što je danas. Kamo će ga to dovesti, to ćemo vidjeti.

“U tenisu se sve brzo može promijeniti.”

I ulaskom u svoje drugo četvrtfinale na ATP Touru Dino je nastavio put prema cilju zacrtanom za ovu godinu – ulasku u Top 100. U ponedjeljak će biti oko 125. mjesta, što će mu biti najbolji renking u karijeri.

Darderi će pokušati nastaviti pobjednički niz započet prošlog tjedna u Bastadu. Sljedeći suparnik mu je Argentinac Camilo Ugo Carabelli, koji je plasmanom u svoje četvrto polufinale prvi put ušao među 50 najboljih tenisača svijeta. U petak će protiv Darderija, u njihovom prvom međusobnom dvoboju, pokušati ući u svoje prvo finale na ATP Touru.

Carlos Taberner je postao 21. španjolski tenisač koji je došao do polufinala u Stella Marisu. On je u jedinom četvrtfinalu odigranom na Studenac Areni, svladao Nizozemca Jespera de Jonga sa 7-5, 6-3 i tako se po prvi put u karijeri probio do polufinala na ATP Touru. Osvojeni bodovi u Umagu jamče mu povratak među 100 najboljih tenisača svijeta.

Osim dva pojedinačna polufinala, u petak će u Umagu biti odigrano i finale u konkurenciji parova, a za naslov će se boriti Amerikanac Patrik Trhac i Britanac Marcus Willis protiv Monačanina Romaina Arnaoda i Francuza Manuela Guinarda, koji su u prvom kolu spasili tri meč-lopte protiv Mateja Dodiga i Nine Serdarušića.

Finale turnira parova je na programu od 16.30 sati. Prvi polufinalni dvoboj u pojedinačnoj konkurenciji između Darderija i Uga Carabellija neće započeti prije 18.30 sati, a drugi je na rasporedu od 21 sat.