Saudijska Arabija od 2028. godine postaje dom novog teniskog Mastersa

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver

Saudijska Arabija će od 2028. postati domaćinom desetog ATP Masters 1000 turnira tenisača, objavio je u četvrtak ATP Tour na svom službenom mrežnom portalu (atptour.com), nakon što je u Parizu potpisan sporazum o prvom proširenju ove kategorije otkako je ustanovljena.

Potpisnici sporazuma su bili predsjednik ATP-a Andrea Gaudenzi i izvršni direktor SURJ Sports Investmenta, tvrtke saudijskog Javnog investicijskog fonda (PIF), Danny Townsend.

Saudijska Arabija je time dodatno povećala svoj utjecaj na razvoj i širenje tenisa po cijelom svijetu. Naime, ova je država domaćin WTA Finala u Rijadu, završnog turnira osam najboljih tenisačica svijeta, Next Gen Finala, natjecanja osmorice najbolje rangiranih igrača do 20 godina u Džedi, kao i bogatog ekshibicijskog natjecanja “Six Kings Slam” u Rijadu, na kojem se šestorica ponajboljih svjetskih tenisača bore za najveću pojedinačnu novčanu nagradu u tenisu od 6 milijuna američkih dolara.

U objavi stoji da će prvo izdanje desetog ATP Masters 1000 turnira biti održano 2028., ali još nije precizirano u kojem terminu će se igrati. Predsjednik ATP-a Andrea Gaudenzi istaknuo je veljaču, kada se već održavaju turniri u Dohi i Dubaiju, kao najpogodnije vrijeme u već prenapućenom kalendaru ATP Toura.

ATP razmatra smanjenje ukupnog broja turnira, a turnir u Saudijskoj Arabiji će po statusu biti izjednačen s Mastersom u Monte Carlu, koji igrači bez posljedica mogu preskočiti i koji je jedini ostao u vremenskom okviru od jednog tjedna. Gaudenzi smatra da to neće utjecati na odziv igrača, zbog svih pogodnosti koje će organizatori ponuditi tenisačima, od bogatog nagradnog fonda do uvjeta.

“Oni su stvarno nevjerojatni i mislim da će podići ljestvicu u smislu iskustva igrača i iskustva navijača”, izjavio je predsjednik ATP-a.

Bude li doista ovaj turnir smješten u kalendar krajem veljače, saudijski Masters će postati prvi u kalendaru, jer će prethoditi američkim turnirima u Indian Wellsu i Miamiju. Osim spomenutih, u kalendaru Masters 1000 turnira su još Madrid, Rim, Kanada (Toronto i Montreal se izmjenjuju kao domaćini), Cincinnati, Šangaj i Pariz.

“Ovo je ponosan trenutak za nas i rezultat putovanja na kojem smo godinama radili. Saudijska Arabija pokazala je istinsku predanost tenisu, ne samo na profesionalnoj razini već i u razvoju i širenju igre na svim razinama”, poručio je Gaudenzi.