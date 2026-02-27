Prije par dana Pavić i Arevalo spašavali su meč-lopte, sad su u prvom finalu poslije devet mjeseci

Podijeli :

BSR Agency via Guliver Images

Hrvatski tenisač Mate Pavić plasirao se u petak zajedno sa Salvadorcem Marcelom Arevalom u finale teniskog ATP turnira u Dubaiju.

Drugi nositelji Pavić i Arevalo su u polufinalu nakon sat i pol igre sa 7-6(3), 6-3 pobijedili četvrte nositelje, talijanski par kojeg čine Simone Bolelli i Andrea Vavassori.

U finalu Pavić i Arevalo čekaju pobjednika drugog polufinalnog susreta između Britanaca Juliana Casha i Lloyda Glasspoola s jedne strane i britansko-finskog para Harri Heliovaara i Henryja Pattena.

Podsjetimo, Pavić i Arevalo su u četvrtfinalu bili nadomak ispadanja protiv Francisca Cabrala i Lucasa Miedlera. U infarktnoj završnici spasili su dvije meč-lopte i slavili 11-9 u match tie-breaku, uz nevjerojatan poen kod 8-9 kada je lopta usred poena prošla Paviću kroz noge, a u nastavku je došlo do spektakularnog obrata i osvajanja poena Pavića i Arevala.

U finalu će Pavić i Arevalo tražiti osmi zajednički trofej iz 11. finala, ali prvi od Mastersa u Rimu u svibnju prošle godine.

