Nadal ima veliku prognozu: ‘Gledamo posljednju Đokovićevu sezonu’

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Toni Nadal, dugogodišnji trener i stric Rafaela Nadala, ponovno je komentirao najveće teme iz svijeta tenisa. Ovoga puta osvrnuo se na budućnost Novaka Đokovića te izrazio sumnju da će srpski tenisač još dugo ostati na vrhunskoj razini.

U razgovoru za ESPN na španjolskom jeziku Toni Nadal priznao je da prije Roland Garrosa nije vjerovao kako Đoković može do naslova.

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“Prije Roland Garrosa pitali su me vidim li Đokovića kao osvajača turnira i rekao sam ne. Ne zato što ga ne cijenim, već zato što vrijeme prolazi. Kada morate igrati pet setova svaka dva dana, oporavak više nije isti. Ni putovanja nisu ista, stignete malo kasnije i sve to utječe na vašu igru“, rekao je Nadal.

Prema njegovom mišljenju, glavni motiv zbog kojeg Đoković još uvijek nastupa jest lov na rekordni 25. Grand Slam naslov.

“Natječe se jer pokušava osvojiti još jedan Grand Slam. U suprotnom, koja je poanta za čovjeka koji je osvojio sve? Zato mislim da gledamo njegovu posljednju sezonu“, dodao je.

Na kraju je usporedio Đokovića sa svojim nećakom Rafaelom Nadalom.

“I Rafael i Đoković ostali su relevantni jer vole ono što rade. Vole tenis i imaju želju dati najbolje od sebe.“

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