Medvedev izborio treće kolo Rima bez odigranog meča

Tomaš Machač bio je prisiljen predati meč u kojem je trebao igrati protiv Danilla Medvedeva.

Službeno je razlog odustajanja bolest, dok se neslužbeno navodi da je riječ o želučanom virusu koji je zahvatio više igrača na turniru.

Tako je Medvedev bez izlaska na teren prošao dalje te u miru može pratiti dvoboj između Corentina Mouteta i Pabla Llamasa Ruiza, čiji će pobjednik biti njegov sljedeći protivnik.

Medvedev je kao sedmi nositelj bio slobodan u prvom kolu, a u drugom je trebao igrati protiv Čeha.

Ruski tenisač tako će biti jedini koji će prvi meč na turniru odigrati tek u 1/16 finala.