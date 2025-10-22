Ajduković u četvrtfinalu Challengera u Kini

Podijeli :

xBEAUTIFULxSPORTS via Guliver

Hrvatski tenisač 24-godišnji Duje Ajduković (ATP-372) plasirao se u četvrtfinale challengera u kineskom Suzhou nakon što je u srijedu u drugom kolu pobijedio Japanca Yusukea Takahashija (ATP-440) sa 6-3, 7-5.

Ajduković je u drugom, četvrtom i šestom gemu prvog seta na svoj servis spasio ukupno četiri break lopte, da bi u sedmom gemu oduzeo servis Japancu i potom s još jednim breakom zaključio prvi set u svoju korist.

U drugom setu hrvatski je tenisač rano došao do breaka i vodstva 3-0. Prednost od jednog breaka držao je do devetog gema kada je pri vodstvu 5-3 servirao za meč. No, Takahashi se je uspio spasiti, iskoristio je drugu break loptu i time produžio meč.

Propuštena prilika nije omela koncentraciju Ajdukovića, koji je do drugog breaka u setu došao u 12. gemu i tako se nakon sat i 23 minute igre plasirao u četvrtfinale.

U četvrtfinalu Ajduković će igrati protiv Južnoafrikanca Lloyda Harrisa (ATP-237), i bit će to njihov drugi međusobni dvoboj. Prije sedam godina na ITF Futures turniru u Sharm El Sheikhu slavio je Harris.