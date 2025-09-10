VIDEO / Veočić: Očekivao sam težu borbu, a sada se nadam zlatu

Podsjetimo, Veočić je 2022. bio europski prvak do 22 godine, 2024. seniorski europski prvak, a 2023. godine osvojio je srebro na Europskim igrama.

Nakon plasmana u polufinale Veočić je izjavio:

“Nakon 20 godina svjetska boksačka medalja dolazi u Hrvatsku, točnije u Slavonski Brod. Nakon tri pobjede nad Dominikancem, Amerikancem koji je bio svjetski prvak 2021. godine, i nakon Bugarina koji trostruki europski prvak u mlađim dobnim uzrastima, došla je i svjetska medalja u Hrvatsku.

Očekivao sam težu borbu, ali sve smo odlično odradili. Kroz sve tri runde sam bio bolji i stekao veliku bodovnu prednost. Nadam se da ću nastaviti s ovakvim boksom i da ću u polufinalu pobijediti Uzbekistanca. Također nadam se zlatu i da ga napokon donesem kući u Hrvatsku.”