VIDEO / Veočić: Očekivao sam težu borbu, a sada se nadam zlatu

Gabrijel Veočić plasirao se u polufinale Svjetskog prvenstva u kategoriji do 80 kg nakon što je jednoglasnom odlukom sudaca svladao Bugara Williama Cholova.
Time je osigurao najmanje broncu, a i prvu hrvatsku seniorsku medalju na Svjetskom prvenstvu nakon 20 godina i srebra Marija Šivolije.
Veočić je dominirao sve tri runde, a svih pet sudaca bodovalo je meč 30:26 u njegovu korist. U borbi za finale čeka ga Uzbekistanac Javokhir Ummataliev, aktualni prvak Azije i boksaš koji u četvrtfinalu svladao aktualnog olimpijskog doprvaka Nurbeka Oralbaya.
Podsjetimo, Veočić je 2022. bio europski prvak do 22 godine, 2024. seniorski europski prvak, a 2023. godine osvojio je srebro na Europskim igrama.
Nakon plasmana u polufinale Veočić je izjavio:
“Nakon 20 godina svjetska boksačka medalja dolazi u Hrvatsku, točnije u Slavonski Brod. Nakon tri pobjede nad Dominikancem, Amerikancem koji je bio svjetski prvak 2021. godine, i nakon Bugarina koji trostruki europski prvak u mlađim dobnim uzrastima, došla je i svjetska medalja u Hrvatsku.
Očekivao sam težu borbu, ali sve smo odlično odradili. Kroz sve tri runde sam bio bolji i stekao veliku bodovnu prednost. Nadam se da ću nastaviti s ovakvim boksom i da ću u polufinalu pobijediti Uzbekistanca. Također nadam se zlatu i da ga napokon donesem kući u Hrvatsku.”
