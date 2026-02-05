VIDEO / Hrvački spektakl u Zagrebu na SK: Huklekova olimpijska medalja nije posljednja

Podijeli :

Hrvanje se vraća u zagrebačku Arenu. Četiri mjeseca nakon što je dvorana u Laništu ugostila svjetsku elitu na Svjetskom prvenstvu u rujnu 2025., ponajbolje hrvačice i hrvači ponovno su stigli u hrvatsku metropolu. Sve je spremno za novo, 13. izdanje Zagreb Opena, turnira iz prestižne Ranking Series.

Tim povodom naš Vedran Babić razgovarao je sa sportskim direktorom naše hrvačke reprezentacije, Antonom Đokom.

“Krenulo je dobro što se organizacije tiče, mi nemamo predstavnike u slobodnom stilu. U subotu će se boriti Veronika Vilk, juniorska svjetska prvakinja od koje očekujemo puno. Vjerujem da nam ona može podariti dobar rezultat.”

U Hrvatskoj je grčko-rimski stil bazni.

“Tu imamo 14 predstavnika, u subotu će se boriti većina. Posebno smo ponosni što će naš turnir u 2027. godini biti jedan od onih na kojima će loviti norma za Olimpijske igre u Los Angelesu.”

Svjetska hrvačka organizacija je prepoznala dobar rad našeg saveza.

“Tradicionalno smo dobar organizator, a postali smo partneri svjetskoj organizaciji u organizaciji hrvačkih kampova. Mi smo kao savez jako dobro organizirani. Posebno smo ponosni na organizaciju SP-a prošle godine na kojem smo osvojili brončanu medalju Karla Kodrića.”

Hrvanje je sve popularnije kod nas.

“Imamo dugu tradiciju, U ovom trenutku imamo listu čekanja za učlanjivanje djece u naš sport. Petrinja je poznata po tome, a Kodrićeva medalja je još jednom popularizirala sport. Dvorana u Sisku je dobila ime Vlado Lisjak, naš olimpijski pobjednik iz 1984. godine. Naša reprezentacija ima širinu, Antonio Kamenjašević, Filip Šačić, Ivan Huklek. To su dečki od kojih puno očekujemo. Matej Mandić je tu, Pavel Puklavec, Dominik Etlinger. Mi u svakoj kategoriji se možemo nadati sjajnim rezultatima.”

Hrvatski hrvač Ivan Huklek postao je osvajač brončane medalje s Olimpijskih igara u Tokiju više od četiri godine nakon održavanja nakon što je Međunarodna sportska arbitraža (CAS) odbila žalbu srpskog predstavnika Zuraba Datunašvilija koji je diskvalificiran zbog višestrukog kršenja antidopinških pravila. Uvijek je ljepše da se medalja dobije na borilištu. Koliko vam to znači kao poticaj za daljnji rad.

“Možda je bolje da se ovako desilo, marketinški je nama ovo još bolje. Mi smo sport koji raste i ovo je kruna našeg sporta, jer to je olimpijski sport.”

