UFC-ov prvak: Cro Cop me privukao u sport, on je najcool ikad

Louis Grasse/PxImages via Guliver Images

Dricus Du Plessis ovog će vikenda boriti naslov UFC-ovog prvaka u srednjoj kategoriji.

Ponovo će se boriti protiv Seana Stricklanda, protiv kojeg je u siječnju prošle godine i stigao do naslova, a u međuvremenu ga je obranio slavljem nad Israelom Adesanyjom.

Uoči borbe, Du Plessis je govorio o početcima karijere u podcastu kod legendarnog borca Demetriousa Johnsona. Zanimljivo je da je kao svog uzora naveo Cro Copa.

“Krenuo sam na hrvanje, ali nisam bio nešto pretjerano za to. Onda je došao kickboks. Gledao sam snimke Mirka Cro Copa na YouTubeu što je bila ‘najcool’ stvar ikada. Do današnjega dana on je jedan od najvećih boraca u povijesti kickboksa. On je osoba koja me je najviše privukla u sve ovo. Tri godine kasnije postao sam državni prvak u kickboksu“, rekao je Du Plessis.