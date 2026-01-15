Zbog ozljede u posljednji tren otpala velika zvijezda Eura, to bi mogla biti sjajna vijest za Hrvatsku

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic by Guliver

Europsko prvenstvo u rukometu moglo bi se za Hrvatsku odvijati povoljnije nego što se još nedavno očekivalo. Promjene u igračkim kadrovima pojedinih reprezentacija mijenjaju odnose snaga, a time i važnost raspleta skupina te križanja u drugoj fazi natjecanja.

Mađarska će na Euru nastupiti znatno oslabljena jer će zbog ozljede turnir propustiti njezina najveća zvijezda, kružni napadač Bence Bánhidi. Težina ozljede bila je jača od želje igrača Pick Szegeda, a ulogu kapetana preuzet će Adrián Sipos.

Izostanak Bánhidija velik je udarac za mađarske ambicije, ali istodobno i dobra vijest za Hrvatsku. Ako hrvatska reprezentacija izbori plasman iz skupine, u drugoj fazi križat će se s ekipama iz skupine D, u kojoj su Slovenija, Švicarska, Farski Otoci i Crna Gora, te skupine F, gdje se nalaze Mađarska, Poljska, Island i Italija.

Već je poznato da će Slovenija na prvenstvo stići znatno oslabljena, bez većine ključnih igrača, a sada je i Mađarska doživjela ozbiljan udarac ozljedom jednog od nositelja igre i najboljeg pivota.

Mađarski izbornik Chema Rodríguez uoči početka natjecanja obratio se javnosti i pojasnio stanje u reprezentaciji.

Naglasio je kako je momčad u srijedu krenula prema Švedskoj, gdje će igrati utakmice skupine, no da se Bánhidi zbog problema s koljenom nije mogao priključiti putovanju. Dodao je kako je zasad neizvjesno hoće li se pivot Pick Szegeda naknadno uključiti tijekom prvenstva, jer je zdravlje igrača prioritet i potrebno mu je još vremena za oporavak.

Rodríguez je istaknuo da je Bánhidi posljednjih tjedana uložio maksimalan napor kako bi bio spreman, ali da se sport ponekad ne može predvidjeti. Priznao je da izostanak ključnog igrača utječe na planove reprezentacije te da će bez njega put prema četvrtfinalu, počevši već od prolaska skupine, biti znatno zahtjevniji.

U Bánhidijevoj odsutnosti kapetansku vrpcu nosit će Adrián Sipos, dok će njegov zamjenik biti Patrik Ligetvári. Izbornik je naglasio da se momčad pripremala i za takav scenarij, da su u kadar uključeni i Tamás Papp te Miki Rosta, ali i da uspjeh vidi isključivo kroz zajedništvo cijele momčadi.

Zaključio je kako vjeruje da reprezentacija može pokazati kvalitetu i implementirati nove stvari na kojima je radila, uz naglasak na kompaktnost i zajedništvo. Posebno je izdvojio prvu utakmicu protiv Poljske kao iznimno zahtjevnu, istaknuvši da se Mađarska za taj susret priprema vrlo ozbiljno još od jeseni, bez gledanja unaprijed na ostale protivnike.