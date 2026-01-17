Zagrijavanje za Nizozemsku i Švedsku: Hrvatska danas započinje put na rukometnom Euru

Treći dan Europskog prvenstva u rukometu, Hrvatska će odigrati prvu utakmicu.

Prvi protivnik Hrvatskoj koja utakmice igra u švedskom Malmöu bit će reprezentacija Gruzije. Hrvatska, barem na papiru, u taj susret ulazi kao ogroman favorit i sve osim pobjede Sigurdssonovih izabranika bi zaista bila senzacija.

Utakmice počinje u 18 sati, a u našoj skupini (skupina E) još su domaćin Švedska i Nizozemska čiji je dvoboj na rasporedu od 20:30 sati.

Podsjetimo, Hrvatska nakon Gruzije igra u ponedjeljak protiv Nizozemske, dok će u srijedu odmjeriti snage sa Šveđanima.