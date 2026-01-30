Vujović: Prave nas budalama, bojim se da na terenu ne bude ‘igara’

Podijeli :

Hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson jučer je održao konferenciju za medije koja je snažno odjeknula, na kojoj je bez zadrške prozvao EHF zbog načina na koji je Hrvatska tretirana na Europskom prvenstvu.

Hrvatski rukometaši požalili su se na niz problema – od zgusnutog rasporeda i općeg tretmana, do kvalitete hrane i smještaja – a njihove pritužbe naišle su na veliku podršku rukometne javnosti diljem svijeta.

Veselin Vujović jučer je u intervjuu za tportal podržao hrvatskog izbornika, naklonio mu se i čestitao mu. Danas je dao intervju i za Index.hr te opet poručio da je uz Dagura i Hrvatsku.

“Prije svega moram reći da je nehumano to da u “hrvatskoj” skupini reprezentacije igraju utakmice dan za danom i da to favorizira neke druge ekipe. Ne znam kako se u osnovi uopće pristalo na to da se igraju dvije utakmice u dva dana.

No, dobro, to se dogodilo i nema nazad. Onda ovo putovanje koje ne sliči ni na što, onda uvjeti smještaja i sve ostalo, dolazimo do toga da su poremetili koncentraciju jednom treneru, u ovom slučaju Sigurdssonu, koji treba spremiti reprezentaciju, a više se govori o tim stvarima, a ne o tome da trebaju igrati protiv Njemačke u polufinalu Eura.

Igrači su jedini važni. Zbog njih gledatelji dolaze na utakmice, zbog njih postoje TV prijenosi i zbog njih se sve događa.

Već sam bio kažnjavan jer sam u jednoj španjolskoj emisiji rekao da sam veoma često na velikim natjecanjima bio u neadekvatnim uvjetima, dok su ljudi iz IHF-a i EHF-a bili po hotelima visokih kategorija. Već nekoliko puta su me kaznili zbog tih izjava jer nitko nije htio pružiti podršku. Ovom prilikom zaista pružam podršku Daguru jer je u pravu“, rekao je ljutiti Vujović.

“Da jednu reprezentaciju poput Hrvatske, koja je ispisala povijest rukometa, koja ima ogroman rejting, tretiraju na ovakav način, to je apsolutno sramno. Samo se bojim da na terenu ne bude nekih “igara”. Bili smo svjedoci utakmice između Švedske i Mađarske gdje suci odlaze na VAR i u situaciji u kojoj svi koji iole razumiju rukomet vide da se radi o obrani iz prostora, oni ne sude ništa, kažu da je sve čisto i sviraju kraj.

Oni nas sve prave budalama i nikome ne nedostaje dlaka s glave. Jedini koji ovdje može biti kažnjen je Dagur, a ako to Rukometni savez Hrvatske dozvoli, onda stvarno… U tom slučaju bio bih spreman povući reprezentaciju s utakmice. Neka se napravi najveća javna sramota.”