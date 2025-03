Trener Zagreba nakon poraza od Kielcea: ‘Suci su ih vratili u utakmicu, ne bojim se kazne’

Podijeli :

Damir Krajac/CROPIX via Guliver Images

Rukometaši Zagreba su u posljednjem kolu grupne faze EHF Lige prvaka tijesno poraženi od Kielcea 26:27, čime su završili sezonu na posljednjem mjestu u skupini s tri pobjede, jednim remijem i 10 poraza.

Poljaci su u uzbudljivoj završnici bili sretniji i spretniji, te su došli do pobjede i dva boda koja im osiguravaju prolaz u sljedeću fazu natjecanja.

Trener Velimir Petković bio je ljut na suđenje nakon utakmice.

“Drago mi je da je Talant uspio, on je veliki čovjek i prijatelj, odličan trener, ali oni se nisu vratili u igru – to nisu. Vratili su ih portugalski suci. Ja se ne bojim nikakve kazne, ja imam puno godina da se ovakve stvari ponavljaju četvrtu utakmicu za redom. To je trajalo od početka utakmice. Možda ne izgleda sportski što ja kažem, ali… Delegat im je dozvolio sve, meni daje mi žuti karton, isključenje i ne da mi da radim svoj posao, a on koji je tu da štiti rukomet to ne radi. Slovenci protiv Kolstada, pa sad ovi, pa u Danskoj pošalju Austrijance… To više nema veze ni s čim. Mene kao trenera ove momčadi to kako su momci igrali čini ponosnim, ali tražim od kluba da se oglasi i da nas zaštiti. Možemo pričati o greškama, naravno, njih je bilo, ali oni su iskusnija momčad koja je isto radila greške i nisu zaslužili da pobjede danas”, rekao je trener Zagreba.