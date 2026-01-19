Švedska pobijedila Gruziju i poslala Hrvatsku u drugi krug Europskog prvenstva

Podijeli :

(AP Photo/Michael Probst) via Guliver Image

U drugom kolu EHF Europskog prvenstva skupine E koja se održava u Malmou Švedska je ugostila reprezentaciju Gruzije te ju je porazila s 38:29. Osim što su tako prošli u drugi krug Eura, poslali su i Hrvatsku u sljedeću fazu.

Nije Švedska furiozno krenula protiv Gruzije pa je manje poznata rukometna nacija u jednom trenutku imala vodstvo od 8:6. Međutim, to je natjeralo Šveđane na reakciju pa su do kraja poluvremena susret preokrenuli u svoju korist. Na poluvrijeme je domaćin otišao s +5 (20:15).

Ta prednost je rasla i u drugom dijelu, a zaustavila se na +10 jer je Švedska slavila s 38:29.

Ovom pobjedom Švedska je osigurala drugi krug Europskog prvenstva, a pitanje je samo s koliko će bodova otići u drugi krug. U srijedu navečer Švedska će ugostiti Hrvatsku u izravnom dvoboju za prvo mjesto.

U slučaju remija Švedska će osvojiti prvo mjesto, ali će obje reprezentacije prenijeti po bod u sljedeću fazu. U slučaju pobjede, domaćin će prenijeti dva, a ako slavi Hrvatska, onda će Kauboji s dva boda ići u drugu fazu gdje se križaju sa skupinama D (Slovenija, Farski otoci ili Švicarska) i F (Island i Mađarska).