Slovenski izbornik: Susjedi smo. Trebamo ostati prijatelji i nakon utakmice

Podijeli :

GonzalesxPhoto TobiasxJorgensen via Guliver

Sutrašnji okršaj od 18 sati u Malmou rezerviran je za Sloveniju i Hrvatsku.

Izbornik Uroš Zorman svjestan je kvalitete hrvatske reprezentacije.

“Hrvatska ima zaista iznimnu rukometnu povijest. Uvijek su, ako se ne dogode neke ozljede, favoriti za plasman barem u polufinale. Svi smo svjesni hrvatske kvalitete i jako je poštujemo.

Dvoboj Slovenije i Hrvatske uvijek je nešto posebno, tako da forma nije toliko bitna. Čeka nas novo finale, suparnici imaju sjajan napad i jako dobru igru u kontranapadima. Jedno od njihovih jačih oružja su udarci izvana. Morat ćemo odigrati vrlo organizirano i čvrsto, znam da nas opet čeka prava ‘muška’ utakmica. Na kraju, neka pobijedi bolji”, izjavio je Zorman.

Međusobno poštovanje je ipak najvažnije…

“Vjerujem da će atmosfera, kao i uvijek, biti uzavrela. Važno je da zadržimo razinu poštovanja, ipak smo susjedi i trebamo ostati prijatelji i poslije utakmice.”