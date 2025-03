Šipić: I u Češkoj je trebalo biti ovako, danas smo odlučili više pomagati od početka

Podijeli :

Jozo Cabraja / kolektiff

Hrvatski rukometaši upisali su još uvjerljiviju pobjedu nad Češkom od one u Brnu, završilo je 36:20.

Marin Šipić i Filip Glavaš predvodili su Hrvatsku do pobjede nad Češkom, obojica su zabili po šest pogodaka.

“Nešto predivno, super da smo se to uspjeli napraviti, naš Savez. Odati počast svim osvajačima medalja, stvarno je to jedna velika stvar. Nažalost, dosad to nikad nije bila praksa da su se opraštali igrači i da su dobivali zahvale. Mislim da ne samo da su to Duvnjak, Karačić i Pešić zaslužili, zaslužili su to i ovi prijašnji igrači”, rekao je Šipić koji je pred kamerama HRT-a prokomentirao i utakmicu.

“Iskreno, mislim da je i u Češkoj trebalo biti ovako. Danas smo odlučili biti gušći i više pomagati od početka. Samo smo se držali svoje igre, a razlika se sama stvorila.”