VIDEO / Sudac prekinuo susret prije servisa za meč: Amerikanac poludio na odluku

Ben Shelton je u susretu protiv Rinkyja Hijikate vodio s 2-0 u setovima te je u trećem imao 5-3 i 0-40, odnosno tri meč-lopte. Nakon što ih nije realizirao na servisu Australca Amerikanac je očekivao kako će nakon 90 sekundi dobiti priliku za servis za meč. No, sudac Nacho Forcadell tada donosi odluku da se meč prekida za sutra. Ne bi to bila neuobičajena odluka jer je vidljivost bila loša te je teren bio klizav, no Hijikata i Shelton su predložili da se meč prekine nakon kraja drugog seta. Međutim, Forcadell je tada odbio te se susret igrao do 5:4 i tada se pri servisu za meč Sheltona odgodio da sutradan. Malo je reći da Amerikanac nije bio oduševljen odlukom.

