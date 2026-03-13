Sigurdsson za Švicarce neće moći računati na četvoricu

Eibner-Pressefoto MarcelxvonxFehrn via Guliver

Pred hrvatskim rukometašima su novi izazovi.

Izabranike Dagura Sigurdssona čekaju prijateljske provjere sa Švicarskom u Zadru i Osijeku sljedećeg četvrtka i subote u 17 sati. No i prije nego je počelo, Islanđanin je dobio loše vijesti.

Naime, u tim utakmicama neće moći računati na Tina Lučina, Matea Maraša i Marina Šipića zbog ozljede, dok Marko Mamić zbog privatnih razloga neće igrati.

Tako je na prvom popisu za ova dva susreta ostalo 19 igrača.