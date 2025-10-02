Sigurdsson objavio popis za prijateljske utakmice sa Švicarskom

Podijeli :

Sasa Pahic Szabo / kolektiff

Izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije, Dagur Sigurdsson, objavio je popis igrača na koje računa za dva prijateljska ogleda protiv Švicarske u sklopu prvog EHF tjedna ove sezone. Na širem popisu nalazi se 19 rukometaša, a jedini debitant je Leon Ljevar, član slovenskog Grosist Slovana.

Reprezentacija će se okupiti 27. listopada u Zagrebu, u hotelu Westin, a 29. listopada putuje u Švicarsku. Prva utakmica igra se 30. listopada u Bernu s početkom u 19:15, dok je drugi dvoboj na rasporedu 1. studenoga u Kriensu/Luzernu u 18:00 sati.

Ovi susreti bit će prilika za uigravanje momčadi uoči Europskog prvenstva u siječnju 2026., na kojem će Hrvatska igrati u zahtjevnoj skupini protiv domaćina Švedske, Nizozemske i Gruzije. Samo dvije reprezentacije iz svake skupine izborit će prolazak u sljedeću fazu natjecanja.

Popis igrača:

Dominik Kuzmanović (Gummersbach)

Matej Mandić (Magdeburg)

Matija Špikić (Eisenach)

David Mandić (Melsungen)

Marin Jelinić (Szeged)

Zvonimir Srna (Montpellier)

Tin Lučin (Nexe)

Marko Mamić (Leipzig)

Luka Cindrić (Veszprem)

Ivan Martinović (Veszprem)

Mateo Maraš (PSG)

Luka Lovre Klarica (Zagreb)

Mario Šoštarić (Szeged)

Filip Glavaš (Zagreb)

Leon Ljevar (Grosist Slovan)

Leon Šušnja (Wisla)

Veron Načinović (Kiel)

Marin Šipić (Kriens – Luzern)

Josip Šimić (Wetzlar)