Sigurdsson najavio prvu utakmicu Europskog prvenstva: ‘Moramo potvrditi veliki uspjeh sa SP-a’

Jozo Čabraja / kolektiff

Hrvatska rukometna reprezentacija u subotu u 18 sati otvara nastup na Europskom prvenstvu, a prvi suparnik aktualnim svjetskim viceprvacima bit će Gruzija, protiv koje Hrvatska ulazi kao izraziti favorit. Nakon dolaska u Malmö reprezentaciju je dočekao gust raspored, s dva treninga u kratkom vremenu i brojnim medijskim obvezama. Prvi trening održan je u Areni Malmö, dok je drugi odrađen u dvorani Baltiska Hallen. Ohrabrujuća je vijest da su svi igrači zdravi i potpuno spremni za početak natjecanja. Izbornik Dagur Sigurdsson najavio je susret s Gruzijom uz dozu opreza, istaknuvši kako prve utakmice na velikim turnirima često znaju biti zahtjevne.

“Da, moramo biti spremni. Naravno da nismo zadovoljni s dva poraza od Njemačke, ali i u tim smo utakmicama imali pozitivnih trenutaka i to moramo ponijeti sa sobom. Samopouzdanje nam daje snažan kvalifikacijski ciklus, ali i vrlo dobro Svjetsko prvenstvo, zato nam je izuzetno važno dobro otvoriti turnir.

Znamo da prva utakmica može biti vrlo nezgodna, no moramo to brzo ostaviti iza sebe i biti maksimalno fokusirani na ono što nas čeka. Osjećam pritisak, naravno – ovo je Europsko prvenstvo i sve je moguće,” rekao je Sigurdsson pred utakmicu i prokomentirao roster Gruzije:

“Skupina u kojoj smo izuzetno je teška i opasna, što dodatno donosi pritisak. Imali smo velik uspjeh i želimo ga potvrditi, svjesni da nas čeka težak put, ali neka utakmice počnu. Oni su momčad u usponu, jača nego posljednjih godina. Po mom mišljenju imaju osam ili devet vrlo jakih igrača. Možda nemaju širinu klupe kao neke druge reprezentacije, ali opasni su na svim pozicijama i moramo odigrati svoju najbolju utakmicu kako bismo bili sigurni.”