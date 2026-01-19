Sigurdsson: Bilo je malo kaotično, ali došli smo do pobjede koja nam vraća samopouzdanje

Hrvatsku su do pobjede predvodili Ivan Martinović s devet pogodaka i Zvonimir Srna sa šest, dok je važnu ulogu u završnici imao i vratar Dominik Kuzmanović, koji je upisao sedam obrana. U redovima Nizozemske najraspoloženiji je bio Rutger ten Velde s osam postignutih golova.

Nakon utakmice, izjavu za medije dao je izbornik, Dagur Sigurdsson:

“Nizozemska je igrala nevjerojatnom brzinom i bilo ih je teško pratiti posebno s našim dvjema izmjenama obrana – napad. Također, mijenjanje pozicija u obrani je povremeno bilo kaotično, ali sve u svemu mislim da smo bili bolja momčad i da smo zaslužili pobjedu”, kazao je i zaključio: