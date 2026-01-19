Rukometna legenda za SK uoči Nizozemaca: Moramo ih usporiti i natjerati na igru 6:6

Podijeli :

Hrvatska rukometna reprezentacija u 18 sati igra svoju drugu utakmicu na Europskom rukometnom prvenstvu. Iako su Nizozemci izgubili od Švedske, i za njih je ovo ključni dvoboj. U slušaju da svladaju Hrvatsku i Gruziju oni će nastaviti putovanje u borbi za polufinale Eura.

Nizozemska rukometna reprezentacija je četvrti put na europskom prvenstvu. Prije šest godina bili su 17., pa zatim 10. 2022. godine, a na prošlom prvenstvu osvojili su 12. mjesto. Dečki još uvijek kaskaju za ženskom reprezentacijom koja je jedna od najboljih na svijetu (prije mjesec dana borbu za broncu izgubile su nakon produžetaka na SP-u), ali napreduju iz godine u godinu. I sve više ih je u najboljim svjetskim klubovima.

Izbornik te zemlje od kolovoza 2022. godine je proslavljeni Šveđanin Staffan Olsson. Dovoljno je reći da je najpoznatiji „čupavac“ svjetskog rukometa (nadimak zbog duge kose) četiri puta bio europski, dvaput svjetski prvak i da ima tri olimpijska srebra. Prije Nizozemske, bio je asistent u PSG-u od 2016. – 2018., a osam godina je s Ola Lindgrenom zajedno vodio švedsku reprezentaciju. Ukratko, ima sjajno igračko, ali i trenersko iskustvo.

Ozljede nisu zaobišle ni tu zemlju jer im je otpao prvi vratar, iskusni Bart Ravensbergen. Stoga se u Švedskoj moraju osloniti na Matthiasa Dorgela (23 god., Sonderjyske Handbold, Danska). On je odrastao u Norveškoj, otac mu je Nizozemac, majka Dankinja, a igrao je za mlađe danske reprezentacije. Ima dvije godine iskustva u Ligi prvaka s GOG-om. Drugi vratar je Jorick Pol (21 god., 199 cm, JC Hurry-up) iz domaće lige. Nosi broj 11 na dresu što je jako neobično za vratare.

Prve zvijezde Nizozemske su srednji vanjski Luc Steins (30 god., PSG). Sitan je, ali dinamitan. On je motor njihove igre, donosi i daje tempo igre za koji neki smatraju da je to danas najbrži rukomet na svijetu. Prije četiri godine bio je član idealne momčadi EURA. Tri godine za redom je MVP francuske lige. S njim je u PSG-u kratko igrao i lijevi vanjski Danny Baijens (27 god., 183 cm). Prošloga ljeta preselio je u Bundesligu gdje je i stekao ime. Član je Rhein Neckar Lowena, a protiv Švedske je jedno vrijeme igrao kao srednji vanjski.

Još jedan igrač iz najjače lige svijeta privlači izuzetnu pozornost. To je desni vanjski Niels Versteijnen (25 god., 200 cm, TVB Lemgo Lippe). U 18 susreta ove sezone zabio je 109 pogodaka i podijelio još 53 asistencije. Očekivano, na meti je mnogih europskih velikana.

Igrač na kojega posebno treba obratiti pozornost je Kubanac Reinier Taboada (28 god., Benfica, Portugal). Prije toga igrao je u danskoj Fredericiji pa Eurofarm Pelisteru. Bombarder, ali i sjajan obrambeni igrač.

Vrijedi dakako izdvojiti i nizozemska krila koja su brza poput vjetra. Oni su ti koji jure, realiziraju kontre i ruše moral suparnika. Lijevo je Rutger van Velde (28 god., 178 cm, Frisch auf Goppingen), a desno Bobby Schagen (36 god, TVB Lemgo Lippe).

Hrvatska je s tom reprezentacijom igrala sedam puta do sada. Prve četiri glatko smo dobili. Ali u tri posljednje ostali smo kratkih rukava. Imamo dva remija i poraz. I zato je oprez više nego potreban.

“Nizozemsku poznajemo jako dobro. To je jedna vrlo kvalitetna reprezentacija koja igra brz rukomet. Ostali su bez prvog golmana zbog ozljede, što bi im moglo stvarati probleme. Također, njihov desni vanjski Kay Smits ne može igrati, a on im je bio prvi desni bek. Ipak, Luc Steins, Dani Baijens i Versteijnen čine vanjsku liniju koja igra jako dobar rukomet, većina igrača im igra u Bundesligi, a neki i u Parizu. To je vrlo nezgodna ekipa. Detalj koji smo već primijenili protiv Njemačke, a to je brzo vraćanje u obranu, protiv Nizozemske će biti ključan. Ako ih dovedemo u igru šest na šest, u postavljenu zonu, sigurno imamo svoje šanse. Uz to, imamo prednost na golu, koja je definitivno na našoj strani, i to moramo iskoristiti kako bismo protiv Švedske ušli s četiri boda i osiguranim prolaskom dalje. Tu bi psihološka prednost bila na našoj strani” – prije turnira rekao nam je Blaženko Lacković, legendarni bombarder iz Novog Marofa.