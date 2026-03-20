Rukometaši Zagreba doveli dva igrača, jedan ima veliku karijeru

Podijeli :

(AP Photo/Martin Meissner)

Dva najnovija pojačanja rukometnog kluba Zagreb za sljedeću sezonu dolaze nam iz redova mađarskog doprvaka OTP Bank – Pick Szegeda.

Riječ je o srbijanskom i ruskom reprezentativcu, Jovici Nikoliću i Glebu Kalarashu koji će od ovoga ljeta pojačati redove hrvatskog prvaka.

Jovica Nikolić – jedan od najboljih igrača svoje generacije. Ovaj 24-godišnji desni vanjski pojačati će konkurenciju na poziciji s koje odlazi Luka Lovre Klarica. Jovica Nikolić bio je jedan od najboljih mladih igrača Europe, a punu afirmaciju stekao je kao najmlađi debitant u povijesti rukometnog kluba Vojvodina.

Okušao se i u Bundesligi u redovima Wetzlara, a prije mađarskog Szegeda kratko je igrao u Kuvajtu.

„Velika mi je čast što ću biti igrač jednog velikog kluba s bogatom tradicijom kao što je Zagreb. Nakon epizode u Pick Szegedu, vidim ovo kao novi veliki korak u mojoj karijeri i veselim se izazovima. Nakon što mi je sportski direktor Damir Bičanić iznio planove kluba za budućnost i predstavio projekt nije mi se bilo teško odlučiti. Siguran sam da svi u klubu žele napraviti iskorak u Europi sljedeće sezone i to je negdje i moj prvi cilj. Da Zagreb bude konkurentan na najvišoj razini. Osvajanje dva domaća trofeja je također nešto što bih želio napraviti sa Zagrebom i iskreno se veselim sljedećoj sezoni.“

Jovica Nikolić i rukometni klub Zagreb potpisali su ugovor na razdoblje od dvije godine.

Gleb Kalarash, 35-godišnji ruski reprezentativac u Zagreb također dolazi iz redova Szegeda, a u svojoj je bogatoj karijeri osvojio i naslov prvaka Europe sa skopskim Vardarom. Visok je 205 centimetara i igra na poziciji kružnog napadač odličan je obrambeni igrač, a osim u Szegedu i Vardaru kroz karijeru je nastupao i za Saint Petersburg, Motor Zaporožje, Magdeburg, Balingen i Melsungen.

„Jako sam sretan što sam potpisao za Zagreb. Dobro poznajem klub, puno sam puta igrao protiv Zagreba u SEHA ligi i u Ligi prvaka. Sviđa mi se pobjednički mentalitet i definitivno je presudilo to što ćemo i sljedeće sezone igrati Ligu prvaka. Cilj je jasan. Osvajanje dva domaća trofeja i što bolji plasman na europskoj sceni “

Gleb Kalarash i rukometni klub Zagreb ugovor su potpisali na razdoblje od dvije godine.