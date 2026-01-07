Novi udarac za Slovence pred Euro, izbornik u šoku: ‘Nemam riječi’

Podijeli :

Damir Krajac CROPIX via Guliver

Veliki problemi za Sloveniju pred Europsko prvenstvo.

U posljednjoj pripremnoj utakmici protiv Kuvajta Slovenija je slavila 36:23, no pobjedu je zasjenila nova ozljeda. Ozlijedio se jedan od ključnih igrača Slovenije Aleks Vlah. Napustio je teren zbog problema sa zadnjom ložom.

“Nemam više riječi. Presjeklo nas je, i mene osobno. Moram reći da sam u toj minuti zanijemio”, rekao je izbornik Slovenije Uroš Zorman.

Do sada su zbog ozljeda ili drugih razloga otkazali nastup Miha Zarabec, Mitja Janc, Jaka Malus, Matic Grošelj i Tadej Kljun, dok su Borut Mačkovšek i Blaž Blagotinšek izvan stroja zbog preopterećenosti. Osim toga, neigranje je najavio i Nejc Cehte iz osobnih razloga.

Europsko prvenstvo igra se u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj. Slovenija će Euro 16. siječnja otvoriti protiv Crne Gore, a u skupini će joj protivnici biti i Švicarska te Farski Otoci.