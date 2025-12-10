Norveška bolja od Crne Gore u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva

Podijeli :

(AP Photo/Martin Meissner) via Guliver Image

Norveška ženska rukometna reprezentacija plasirala se večeras u polufinale Svjetskog prvenstva, nakon što je u Dortmundu pobijedila Crnu Goru 32-23 (19-11).

Norvešku je do pobjede predvodila Heni Ela Reystad s devet golova, a najefikasnije igračice Crne Gore bile su Đurđina Jauković s osam i Jelena Vukčević s pet golova. Norveška će u polufinalu igrati protiv boljeg iz dvoboja Nizozemska – Mađarska.

Ranije se njemačka ženska rukometna reprezentacija plasirala u polufinale Svjetskog prvenstva u utorak pobjedom nad Brazilom 30-23 kod kuće u Dortmundu, a trijumfom su osigurale njihov prvi nastup u polufinalu bilo kojeg natjecanja od 2008. godine.

Njemice će se u petak u Rotterdamu u polufinalu suočiti s Francuskom ili Danskom.