Maestralni Lučin nakon bronce: ‘Još nismo svjesni što smo napravili, podcjenjivanje nas je dizalo’

Hrvatska rukometna reprezentacija u dramatičnoj je utakmici pobijedila Island 34:33 i osvojila brončanu medalju na Europskom prvenstvu.
“Umorno se osjećam, ha-ha. Na kraju ne možemo mi bez drame, na kraju su nam se uspjeli približiti, promašili smo neke šuteve, no na kraju smo zasluženo pobijedili. S obzirom na roster i ozljede i na to kako su nas procijenili, mislim da je ovaj uspjeh sjajan. Podcjenjivanje? Dizalo nas je to, ali možda je to bilo i s razlogom, imali smo dosta ozljeda, otišli su nam Duvnjak i Karačić”, rekao je Lučin pa dodao:
“Utakmica protiv Mađarske je bila psihički teška, tu nas je izbornik digao. Isto je napravio i nakon Njemačke. Moram spomenuti Duvnjaka koji nam je stigao u svlačionicu nakon te utakmice i rekao nam da još igramo za medalju. Doček je velika stvar, nismo još svijesni što smo napravili.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare