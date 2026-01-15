VIDEO/ Legendarni Lacković za SK uoči Eura: Ključna je utakmica protiv Nizozemaca, a jedan detalj će odlučiti

Podijeli :

Blaženko Lacković, jedan od najvećih hrvatskih rukometaša svih vremena, i danas živi rukomet punim plućima. Iako je igračku karijeru odavno zaključio, legendarna ‘haubica’ redovito prati zbivanja na najvećoj sceni, a nakon dvije pripremne utakmice hrvatske reprezentacije protiv Njemačke iskreno je rekao što očekuje na Europskom prvenstvu.

Nakon srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu prošle godine, Hrvatsku od 15. siječnja do 1. veljače čeka Euro 2026. u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj. Bit će to početak nove ere pod vodstvom izbornika Dagura Sigurdssona, ali i prvi veliki turnir bez Domagoja Duvnjaka, kapetana i simbola jedne generacije. U takvom trenutku, iskustvo i pogled čovjeka koji je s Hrvatskom osvajao svjetsko zlato 2003., olimpijsko zlato u Ateni 2004. te još niz velikih medalja, imaju posebnu težinu.

Podsjetimo, Hrvatska će natjecanje otvoriti u skupini E u švedskom Malmöu, gdje je čekaju Gruzija, Nizozemska i domaćin Švedska.

Blaženko, kako ste vidjeli igru Hrvatske u dvije pripremne utakmice protiv Njemačke?

“Mislim da je naš trener iz te dvije utakmice puno toga izvukao i da je jako dobro što smo igrali protiv iznimno kvalitetnog protivnika. Ti porazi ne bi trebali imati velik utjecaj na moral ekipe, a mislim da mi generalno jako dobro reagiramo nakon poraza. Siguran sam da ćemo iz tih utakmica zaključiti koje su stvari bile loše ili lošije, ali i koje mogu biti bolje. Neki igrači se u određenim situacijama možda bolje snalaze u obrani, pogotovo kad govorimo o rotacijama između obrane i napada, što će biti ključno na ovom prvenstvu. Gledao sam obje naše utakmice i znam u kakvoj se situaciji nalazi Njemačka, koliko su oni imali svojih nedoumica i što je njihov trener želio vidjeti. Meni je bilo zanimljivo vidjeti neke naše igrače u drugim rolama i mislim da smo nešto izvukli iz toga. Vidjet ćemo sve već u prvoj utakmici.”

Imamo određenih problema u igračkom kadru. Luka Cindrić je praktički jedini srednji vanjski, a na crti na ovom turniru nema Marina Šipića. Koliko je to problem?

“Da, problem je to što nema Šipića, pogotovo jer znamo da je on bio jedan od ključnih igrača na prošlom Svjetskom prvenstvu, gdje smo osvojili srebro. Sigurno da ima i drugih problema s kojima se moramo nositi, ali s druge strane neki će igrači sada dobiti veću ulogu. Prije svega mislim na Načinovića, koji igra u Bundesligi u Kielu i koji je jako napredovao. U ove dvije utakmice vidjeli smo kod njega vrlo dobru igru u napadu, ali i u obrani, gdje je kao centar zone iznimno bitan. Uz to, Načinović je jako dobro funkcionirao sa Šušnjom. Jedino što bi možda trebao popraviti je agresivnost u obrani. To će biti jako važno kako bismo imali dobru 6-0 obranu, a u 5-1 obrani ga također vidimo kao važnu opciju. Za našu igru, pogotovo kada Cindrić igra, jer ovdje ima jako puno španjolskih trenera, igra s pivotima bit će iznimno važna, posebno kod ulaza krila. Cindrić voli tu igru dva na dva s pivotima i to će također biti ključno na ovom prvenstvu. Nadam se da će to izbornik znati iskoristiti.”

Dugo ste igrali u Njemačkoj, a posljednjih godina ste pomoćni trener u HSV-u. Dva naša golmana, Kuzmanović i Mandić, brane u Njemačkoj i mnogi kažu da Hrvatska ima fenomenalnu generaciju golmana . Koliko je to važno?

“Mislim da na golu definitivno nemamo problema. Sa Slavićem smo dobili još jednog golmana koji je odigrao dvije maestralne utakmice i koji je jasno pokazao da se na njega može ozbiljno računati. Ipak, Kuzmanović i Mandić su golmani koji već imaju iskustvo igranja u Bundesligi, i to protiv igrača s kojima ćemo se susretati i na ovom prvenstvu. To su slatke brige, ali drugačije sve izgleda kada se neka reprezentacija pripremi za golmana i pripremi se za određene šutove. Mislim da nikada nismo bili jači na golmanskoj poziciji. Imamo mladi, ali iznimno kvalitetan dvojac i vjerujem da Euro možemo jako dobro odraditi. Oni će nam biti izuzetno važni, pogotovo u našim obrambenim formacijama 6-0 i 5-1.”

EHF je uoči prvenstva objavio projekciju prema kojoj je Hrvatska sedmi favorit. Je li to podcjenjivanje ili realna slika? Ipak smo aktualni doprvaci svijeta.

“Da, doprvaci smo svijeta, ali realno, posljednjih godina nismo često dolazili do medalja. Neke reprezentacije jesu ispred nas, ali to je detalj koji se može jako brzo promijeniti. Imamo i smjenu generacije, a medalja sa Svjetskog prvenstva bila je iznimno važna za samopouzdanje ove reprezentacije. Danska je reprezentacija koja definitivno odskače po kvaliteti. Oni su stvarno brutalni i to se vidi po njihovim rezultatima. Što se tiče svih ostalih reprezentacija, mi smo u tom krugu i to je već jako dobro, pogotovo s obzirom na uvjete u kojima hrvatski rukomet funkcionira. Financijski nije lako parirati drugima i mislim da je ovo realna slika. S druge strane, ako nismo zadovoljni time, onda nam to može biti dodatna motivacija da pokažemo da vrijedimo više.”

Hrvatska započinje protiv Gruzije, potom slijedi Nizozemska, a u trećem kolu Švedska. Čini se da nam raspored ide na ruku?

“Ja sam uvijek oprezan i volim ići utakmicu po utakmicu, to sam uvijek govorio. Naravno da smo kvalitetniji od Gruzije i da ćemo to pokazati, ali to je ulazak u turnir i treba probiti led. Treba ući maksimalno koncentrirano i isprobati što je moguće više stvari, kako bi svi igrači, ako bude moguće, osjetili turnir. Nizozemsku poznajemo jako dobro. To je jedna vrlo kvalitetna reprezentacija koja igra brz rukomet. Ostali su bez prvog golmana zbog ozljede, što bi im moglo stvarati probleme. Također, njihov desni vanjski Kay Smits ne može igrati, a on im je bio prvi desni bek. Ipak, Luc Steins, Dani Baijens i Versteijnen čine vanjsku liniju koja igra jako dobar rukomet, većina igrača im igra u Bundesligi, a neki i u Parizu. To je vrlo nezgodna ekipa. Detalj koji smo već primijenili protiv Njemačke, a to je brzo vraćanje u obranu, protiv Nizozemske će biti ključan. Ako ih dovedemo u igru šest na šest, u postavljenu zonu, sigurno imamo svoje šanse. Uz to, imamo prednost na golu, koja je definitivno na našoj strani, i to moramo iskoristiti kako bismo protiv Švedske ušli s četiri boda i osiguranim prolaskom dalje. Tu bi psihološka prednost bila na našoj strani.”

Koje su najveće snage Švedske? Mnogi tvrde da Hrvatska s ovakvom obranom nema što tražiti protiv njih.

“Švedska je poznata po klasičnoj 6-0 obrani, čvrstoj zoni i dobrim golmanima. Već godinama se oslanjaju na tranzicijsku igru, trče jako brzo u kontru i koriste svaku tehničku pogrešku u napadu za lagane golove. Ako im to dopustimo i uđu u svoj ritam, pogotovo pred domaćom publikom, bit će jako puno problema.

Treba još vidjeti koji im igrači neće moći nastupiti zbog ozljeda, što je također jako važno. Protiv takve obrane bit će ključno probijati zonu vanjskim šutom. To je klasična 6-0 obrana i vjerujem da bi tu Klarica, Martinović i Srna mogli imati jako važnu ulogu.”

Kakav je dojam na vas ostavio izbornik Dagur Sigurdsson?

“Sama činjenica da je osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu puno govori. Bilo je određenih problema, ali kvalifikacije za Olimpijske igre odrađene su jako dobro. Donio je svoj stil, djeluje drugačije na klupi u odnosu na prijašnje izbornike, mirniji je. Volio bih osobno vidjeti malo više vatre, ali intenzitet je nešto što nam treba i mislim da on to ima kada treba osjetiti trenutak. Iskusan je izbornik, vodio je puno utakmica, ali kao i svi prije njega, mora se na svakom prvenstvu dokazivati. Mislim da je svjestan što reprezentacija i navijači u Hrvatskoj očekuju. Konkurencija je velika, prvenstvo je iznimno opasno i svaka loše odigrana utakmica može biti problem. Vjerujem da on to može iznijeti. Vidjeli smo malo igre 5-1, mislim da je to karta na koju može češće igrati. Igru sedam na šest, čini mi se, ne voli previše, a odlaskom Duvnjaka to se vjerojatno neće ni puno koristiti, pa ćemo se najviše oslanjati na obranu 6-0.”

Za kraj, kakva je vaša prognoza kada su u pitanju osvajači medalja?

“Vidjeli smo da je ždrijeb odlučio da se na jednoj strani nađu Norvežani, Francuzi, Španjolci, Nijemci i Danci. Do polufinala će dvije reprezentacije morati proći kroz jako težak put i to će biti vrlo zanimljivo. Tu definitivno vidim Dance kao glavne favorite za prolazak. Za drugo mjesto očekujem veliku borbu između Njemačke i Francuske, što je izuzetno opasna kombinacija. Na našoj strani ždrijeba, naravno govoreći iz srca, vidim Hrvatsku. Druga reprezentacija mogla bi biti Švedska, koja ima prednost domaćeg terena i širi kadar od Nizozemske. Mađari, ako budu kompletni, također mogu biti jako neugodni. Igraju dobar rukomet i pokazali su u Hrvatskoj da ih se ne smije podcijeniti. Puno će ovisiti o rosterima pojedinih reprezentacija. Nikada nisam volio davati prognoze jer znam koliko jedan loš dan može utjecati na ekipu. Zato, idemo Danska i Hrvatska, a svi ostali neka se tuku, ha, ha.”