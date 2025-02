Kuzmanović: ‘Ovakav uspjeh trebao nama, reprezentaciji, Hrvatskoj – svima je trebao’

Podijeli :

AP Photo/Martin Meissner via Guliver Images

Jedan od najboljih rukometnih reprezentativaca Hrvatske se osvrnuo na sjajan uspjeh, odnosno osvojeno drugo mjesto na Svjetskom prvenstvu.

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu nakon što je u finalu u Oslu pred 15.000 gledatelja izgubila od Danske sa 26-32 (12-16).

Izranjavana i umorna Hrvatska nažalost, nije uspjela zaustaviti moćni danski stroj. Usprkos silnom zalaganju i trudu, hrvatski rukometaši nisu uspjeli prekinuti pobjednički danski niz koji traje od 2019. godine i proteže se na četiri uzastopna SP-a.

Prva je to medalja hrvatskih rukometaša na svjetskim prvenstvima nakon bronce osvojene 2013. u Španjolskoj, te ukupno šesta, pri čemu čak četvrto srebro.

Vratar Hrvatske, Dominik Kuzmanović smatra kako je ‘prekid suše’ i jedan veliki uspjeh bio potreban Hrvatskoj:

“Mislim da je ovakav uspjeh trebao nama, reprezentaciji, Hrvatskoj, svima je trebao. Nadam se da će se sada rukomet probuditi, da će djeca biti više zainteresirana za rukomet i ovakve atmosfere koje smo dobivali tijekom cijelog siječnja, pogotovo u Areni Zagreb, nadam se da mogu pružati uvijek. Meni je jedino žao što se nije finale odigralo u Zagrebu, to bi bio festival, čak i ovi Danci koji su sve osvojili to nisu proživjeli. Nadam se da će u budućnosti biti prilike i za to”, kazao je za RTL.

Kratko se osvrnuo na poraz u finalu od moćne Danske:

“Moramo čestitati Danskoj, bili su bolji danas i tijekom turnira, apsolutno zasluženo su osvojili titulu. Možemo biti ponosni na ovo drugo mjesto i činjenicu da smo ujedinili cijelu naciju. Sva ova podrška koju smo dobivali tijekom cijelog turnira, sad je nama gotovo, ne moramo se više fokusirati na rukomet, nadam se da će sutra doći što više ljudi da možemo profeštati.”

Ipak, popularni ‘Kuzma’ već gleda u budućnost, a nada se skorom osvajanju zlata na nekom velikom natjecanju:

“Ponosan sam što sam dio ove momčadi, što sam imao prilike igrati s legendama koje se opraštaju od ovog dresa. To mi stvarno puno znači, nadam se da ćemo imati još puno uspjeha, ostati zdravi i da možemo na tome graditi. Na kraju krajeva, ciljamo to zlato i vjerujem da će to doći prije ili kasnije”, poručio je Kuzmanović.