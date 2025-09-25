Hrvatski rukometaš zabio dva gola za Wislu u tijesnom porazu od europskih prvaka

Hrvatski rukometaši Lovro Mihić bio je strijelac dva gola za Wislu iz Plocka u 26:27 gostujućem porazu od Magdeburga u susretu 3. kola skupine B Lige prvaka.
Domaće je do treće pobjede u isto toliko nastupa predvodio Omar Ingi Magnusson s devet golova, dok je Sergej Marko Kosorotov zabio osam za Wislu.
Magdeburg je na vrhu skupine sa šest bodova, dok je Wisla ostala na četiri. U ovoj skupini je i hrvatski prvak Zagreb koji je na dnu bez bodova.
